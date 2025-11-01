Над тремя регионами России уничтожили 38 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО вечером 31 октября нейтрализовали 38 беспилотников ВСУ в трех регионах России. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск... перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в ведомстве.

Уточняется, что 34 дрона ликвидировали над Белгородской областью, по два – над Воронежской и Крымом.

Ранее силы ПВО уничтожили над территорией России 130 украинских БПЛА.

ФОТО: РИА Новости
