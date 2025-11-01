Над тремя регионами России уничтожили 38 украинских БПЛА
1 ноября 202503:29
Дежурные средства ПВО вечером 31 октября нейтрализовали 38 беспилотников ВСУ в трех регионах России. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«В период с 20.00 мск до 23.00 мск... перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в ведомстве.
Уточняется, что 34 дрона ликвидировали над Белгородской областью, по два – над Воронежской и Крымом.
Ранее силы ПВО уничтожили над территорией России 130 украинских БПЛА.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над тремя регионами России уничтожили 38 украинских БПЛА
- Депутат Нилов рассказал, для кого сохранятся бумажные трудовые книжки
- СМИ: ВС Тринидада и Тобаго привели в состояние боеготовности
- Теннисист Медведев не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Париже
- В Ярославской области поезд совершил вынужденную остановку
- РФ отреагирует, если Босния и Герцеговина отменит безвиз для россиян
- Работа аэропорта Берлина была временно нарушена из-за БПЛА
- Орбан добивается смягчения американских санкций ради поставок российской нефти
- В Эстонии с 2026 года введут плату за «энергетическую независимость» от России
- Блогера Лизу Миллер заподозрили в отмывании доходов через покупку Rolls-Royce
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru