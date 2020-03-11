Адвокат заявил об уничтожении видео задержания Голунова
Оперативные материалы видеозаписи задержания сотрудниками МВД журналиста Ивана Голунова удалены. Об этом на заседании Московского городского суда заявил адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, уничтожено вообще всё, что могло бы пролить свет на обстоятельства задержания, в том числе запись, которую вели полицейские Феофанов и Уметбаев из числа семи обвиняемых по этому делу, передает RT.
Ранее Мосгорсуд признал законным арест бывшего сотрудника полиции Максима Уметбаева, который, по версии следствия, был одним из тех, кто подбросил наркотики Голунову. При этом Уметбаев в ходе заседания принёс публичные извинения репортёру.
Сегодня суд обсуждает обоснованность продления ареста пятерым бывшим полицейским по делу Голунова, уточняет ОТР. Их обвиняют сразу по нескольким статьям - превышение должностных полномочий, фальсификация доказательств, незаконный оборот наркотических средств.
Журналиста рижского сетевого издания Meduza задержали в Москве летом прошлого года по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Голунов настаивал, что запрещённые субстанции ему подбросили силовики.
После масштабной общественной кампании преследование корреспондента прекратилось. Президент Владимир Путин уволил троих высокопоставленных сотрудников московской полиции.
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