Адвокат заявил об уничтожении видео задержания Голунова

Оперативные материалы видеозаписи задержания сотрудниками МВД журналиста Ивана Голунова удалены. Об этом на заседании Московского городского суда заявил адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, уничтожено вообще всё, что могло бы пролить свет на обстоятельства задержания, в том числе запись, которую вели полицейские Феофанов и Уметбаев из числа семи обвиняемых по этому делу, передает RT.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест бывшего сотрудника полиции Максима Уметбаева, который, по версии следствия, был одним из тех, кто подбросил наркотики Голунову. При этом Уметбаев в ходе заседания принёс публичные извинения репортёру.