Адвокат Трунов: За что штрафовать людей с иммунитетом?

Верховный суд РФ разъяснил, кого и как будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции. Люди с подозрением на коронавирус, прибывшие из стран с неблагополучной эпидситуацией, контактировавшие с зараженным, в том числе и с тем, у кого есть заразная форма инфекционного заболевания, могут заплатить от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

В Верховном суде предлагают более мягкие наказания для тех, кто не попадает в вышеуказанную группу. Однако в регионах ввели дополнительные ограничения. За выход из дома без пропуска могут оштрафовать на 4-5 тысяч рублей.

Председатель московского отделения Красного Креста, глава Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал НСН, что закон и рекомендации Верховного суда расходятся на практике с действиями полицейских.

«Все, что мы имеем со стороны правообладателя и правоприменения, несколько оторвано от действительности, и акценты направлены не туда. У нас сейчас ученые сказали, что 70% людей переболели бессимптомно. Госпитализации подлежат люди с температурой выше 39 градусов и возрастом старше 65 лет. Основная масса людей заразных находится дома. Не решены два ключевых вопроса - продукты питания и медицинские препараты. Аптеки не могут рецептурные препараты продавать и передавать посторонним людям. Больной должен пойти в аптеку и купить себе лекарства. И по Москве бродит больше шести тысяч стопроцентно больных людей, эти люди должны попадать под санкции, но тогда, когда мы можем их обеспечить лекарствами и продуктами. Тогда мы имеем право их штрафовать. Когда ему доставили лекарства и продукты, а он еще пошел куда-то бродить», - заявил он.