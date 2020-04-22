Адвокат Трунов: За что штрафовать людей с иммунитетом?
Председатель московского отделения Красного Креста, глава Союза адвокатов России в эфире НСН рассказал о несовершенстве правоприменительной практики в отношении нарушающих режим «принудительной самоизоляции» граждан.
Верховный суд РФ разъяснил, кого и как будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции. Люди с подозрением на коронавирус, прибывшие из стран с неблагополучной эпидситуацией, контактировавшие с зараженным, в том числе и с тем, у кого есть заразная форма инфекционного заболевания, могут заплатить от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.
В Верховном суде предлагают более мягкие наказания для тех, кто не попадает в вышеуказанную группу. Однако в регионах ввели дополнительные ограничения. За выход из дома без пропуска могут оштрафовать на 4-5 тысяч рублей.
Председатель московского отделения Красного Креста, глава Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал НСН, что закон и рекомендации Верховного суда расходятся на практике с действиями полицейских.
«Все, что мы имеем со стороны правообладателя и правоприменения, несколько оторвано от действительности, и акценты направлены не туда. У нас сейчас ученые сказали, что 70% людей переболели бессимптомно. Госпитализации подлежат люди с температурой выше 39 градусов и возрастом старше 65 лет. Основная масса людей заразных находится дома. Не решены два ключевых вопроса - продукты питания и медицинские препараты. Аптеки не могут рецептурные препараты продавать и передавать посторонним людям. Больной должен пойти в аптеку и купить себе лекарства. И по Москве бродит больше шести тысяч стопроцентно больных людей, эти люди должны попадать под санкции, но тогда, когда мы можем их обеспечить лекарствами и продуктами. Тогда мы имеем право их штрафовать. Когда ему доставили лекарства и продукты, а он еще пошел куда-то бродить», - заявил он.
Собеседник НСН отметил, что граждан, переболевших коронавирусом, нет смысла держать взаперти. По его словам, их уже невозможно заразить, а они не способны заражать.
«От 30% до 70% переболевших людей имеют иммунитет. Они должны работать и ходить, куда им надо. Мы пишем письмо о том, чтобы мэр издал указ о том, что те, кто переболел, могут вести трудовую деятельность. Нужно вводить массовую систему тестирования - кто не может заболеть. Система простая - капля крови как на проверку сахара, буквально 15 минут. Зачем держать их взаперти? За что их штрафовать? Они не могут ни заразиться, ни заразить никого. Тех, кто переболел, и тех, кто имеет иммунитет, должны начать поднимать экономику, иначе скоро мы голодать начнем», - добавил юрист.
Ранее доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева заявила, что Москва готова к отмене карантинных мер. Она объяснила, что главная цель введения карантина — снижение пика заболеваемости, а также предоставление системе здравоохранения возможности подготовиться к потоку пациентов. Телеведущая отметила, что в столице медицина «более чем готова».
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