Гулять необходимо, но нельзя. Врач рассказала, что делать

«Я согласна. Малоподвижные люди часто умирают от застойных пневмоний. Когда мы двигаемся, мы начинаем дышать активнее, кислород проходит в самые удаленные отделы легких. Но в наших городах сложно соблюдать социальную дистанцию, особенно в больших, где люди ездят на метро. Нужно постараться всех пожилых родственников вывести на дачи. А для активной молодежи настал черед домашних тренажеров – беговых дорожек, велосипедов. Хотя бы полчаса в день. Пожилым людям стараться дышать глубоко, делать дыхательную гимнастику, хотя бы дуть в трубочку в стакан воды. Это тоже тренировка», - рассказала собеседница НСН.

Отметим, что в Финляндии разрешено заниматься спортом на открытом воздухе, выходить на прогулки, находиться в парках и скверах, в стране открыты детские тренажерные залы и спортивные и площадки.

