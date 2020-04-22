Гулять необходимо, но нельзя. Врач рассказала, что делать
Иммунолог в эфире НСН рассказала, чем заменить ежедневные прогулки.
Прогулки на свежем воздухе - это неотъемлемая часть жизни человека, которая стимулирует иммунитет и способствует быстрому выздоровлению. С таким заявлением выступила врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола.
Иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева в эфире НСН поддержала финскую коллегу.
«Я согласна. Малоподвижные люди часто умирают от застойных пневмоний. Когда мы двигаемся, мы начинаем дышать активнее, кислород проходит в самые удаленные отделы легких. Но в наших городах сложно соблюдать социальную дистанцию, особенно в больших, где люди ездят на метро. Нужно постараться всех пожилых родственников вывести на дачи. А для активной молодежи настал черед домашних тренажеров – беговых дорожек, велосипедов. Хотя бы полчаса в день. Пожилым людям стараться дышать глубоко, делать дыхательную гимнастику, хотя бы дуть в трубочку в стакан воды. Это тоже тренировка», - рассказала собеседница НСН.
Отметим, что в Финляндии разрешено заниматься спортом на открытом воздухе, выходить на прогулки, находиться в парках и скверах, в стране открыты детские тренажерные залы и спортивные и площадки.
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