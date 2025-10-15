Адвокат Трунов призвал разрешить судьям использовать ИИ в работе
Если судейское решение было обосновано и законно, то неважно, написано оно с помощью искусственного интеллекта или нет, заявил НСН Игорь Трунов.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с НСН призвал легализовать использование искусственного интеллекта (ИИ) для судей, чтобы освободить их от колоссального количества рутинной работы.
Адвокаты впервые попытались оспорить решение суда на том основании, что судебное решение могло быть сформулировано с помощью искусственного интеллекта. Прецедент случился с Ейским горсудом, пишет «Коммерсант». Так, защита посчитала, что некоторые фразы в приговоре странные и не соответствуют стилистике такого рода документов. Трунов заявил, что использование ИИ сегодня никак не регламентировано и, следовательно, не запрещено.
«Главное, чтобы решение суда было законно и обоснованно, а уж обороты, которые используют судьи, это человеческий фактор. Встречаются и оригинальные. ИИ никак не регламентирован в сторону его использования, но он же и не регламентирован в сторону его запрета. В чем нарушение закона? Я понимаю судью, который, допустим, использовал ИИ. Судебная нагрузка на судей настолько велика, что удивляешься, когда они успевают отписывать все дела. Поэтому я думаю, что, конечно, нужно позволить и регламентировать использование ИИ для того, чтобы облегчить судебный труд. Потому что основная масса решений - однотипные. Какие-то прецеденты – это редкость. В основном это мошенничество, склоки соседей, дележ земли и так далее. Если рассматривать те решения, которые написаны без использования ИИ, то видна усталость, спешка, нарушения и помарки в стилистике», - рассказал он.
Трунов также привел в пример США, где использование ИИ в некоторых структурах уже легализовано.
«Во многих странах мира это уже практикуется. В США сейчас целая революция. Потому что они запустили ИИ в миграционной части. Он же может анализировать большие базы данных, так что он сразу вычленил огромное количество иммигрантов, которые легализовались с нарушением закона. Если решение законно и обоснованно, то использование ИИ никак не влияет на отмену этого решения. Если найдут нарушения закона при сборе и анализе доказательств, то решение будет отменено, если не на стадии апелляции, то в кассации», - подытожил он.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН заявила, что врачи сегодня до 50% диагнозов устанавливают при поддержке искусственного интеллекта.
