Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с НСН призвал легализовать использование искусственного интеллекта (ИИ) для судей, чтобы освободить их от колоссального количества рутинной работы.

Адвокаты впервые попытались оспорить решение суда на том основании, что судебное решение могло быть сформулировано с помощью искусственного интеллекта. Прецедент случился с Ейским горсудом, пишет «Коммерсант». Так, защита посчитала, что некоторые фразы в приговоре странные и не соответствуют стилистике такого рода документов. Трунов заявил, что использование ИИ сегодня никак не регламентировано и, следовательно, не запрещено.

«Главное, чтобы решение суда было законно и обоснованно, а уж обороты, которые используют судьи, это человеческий фактор. Встречаются и оригинальные. ИИ никак не регламентирован в сторону его использования, но он же и не регламентирован в сторону его запрета. В чем нарушение закона? Я понимаю судью, который, допустим, использовал ИИ. Судебная нагрузка на судей настолько велика, что удивляешься, когда они успевают отписывать все дела. Поэтому я думаю, что, конечно, нужно позволить и регламентировать использование ИИ для того, чтобы облегчить судебный труд. Потому что основная масса решений - однотипные. Какие-то прецеденты – это редкость. В основном это мошенничество, склоки соседей, дележ земли и так далее. Если рассматривать те решения, которые написаны без использования ИИ, то видна усталость, спешка, нарушения и помарки в стилистике», - рассказал он.