Адвокат Шевчука заявил, что намерен обжаловать приговор суда

Адвокат Александр Передрук, представляющий интересы лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, заявил, что не согласен с решением уфимского суда по делу о публичной дискредитации российской армии, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, приговор музыканту является несправедливым и защита музыканта намерена его обжаловать.

«С постановлением суда мы не согласны. Конечно, будем обжаловать, как только получим копию мотивированного решения, потому что сейчас только оглашена заявительная часть», — заключил Передрук.

Ранее Советский районный суд Уфы признал Шевчука виновным в дискредитации российской армии. Музыканту назначили штраф в размере 50 тысяч рублей за слова против спецоперации на Украине, который он произнёс на концерте в Уфе 18 мая.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудШтрафАдвокатЮрий Шевчук
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