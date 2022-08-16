Шевчука признали виновным в дискредитации армии РФ

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации российской армии. Материалы дела рассматривались в Советском районном суде Уфы.

Певец получил штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. На заседание Юрий Шевчук не пришел.

Административное дело было заведено на Шевчука после концерта ДДТ, который прошел в Уфе 18 мая. Музыкант высказался против спецоперации, которую проводит Россия на Украине.

Изначально дело поступило именно в Советский суд Уфы, после инстанция отправила его по ходатайству музыканта в суд Петербурга, но тот не стал его рассматривать и вернул обратно в столицу Башкирии.

