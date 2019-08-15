Адвокат рассказал, как бороться с семейным киднепингом

Уже более 300 матерей встали на колени перед зданиями государственных органов, чтобы вернуть своих детей. Об этом рассказала член Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Анастасия Белова на пресс-конференции НСН, посвященной проблеме семейного киднепинга.

Адвокат Павел Лапшов рассказал на пресс-конференции НСН, в чем причина этой остросоциальной проблемы.

«Причина очень простая – не столько отсутствует законодательство, которое теоретически можно еще расширять, усилить, модернизировать, сколько не исполняются те инструменты, которые уже есть в законодательстве. Для того, чтобы защитить права и интересы родителя, есть статьи, нормы, даже практика, пусть она ничтожна мала. Боязнь правоприменителей в этой ситуации — это банальные страхи быть наказанными за неправильное применение закона, за возвращение дела на дополнительное расследование, за оправдательный приговор, за неправильное применение Уголовного кодекса и привлечение к ответственности. Это чудовищно с точки зрения и нас как адвокатов, и родителей, которые столкнулись с незаконными действиями в отношении собственных детей, которые становятся заложниками этих проблем», — сказал адвокат.