Адвокат рассказал, как бороться с семейным киднепингом
На пресс-конференции НСН, посвященной проблеме семейного киднепинга, адвокат Павел Лапшов рассказал, как добиться справедливости.
Уже более 300 матерей встали на колени перед зданиями государственных органов, чтобы вернуть своих детей. Об этом рассказала член Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Анастасия Белова на пресс-конференции НСН, посвященной проблеме семейного киднепинга.
Адвокат Павел Лапшов рассказал на пресс-конференции НСН, в чем причина этой остросоциальной проблемы.
«Причина очень простая – не столько отсутствует законодательство, которое теоретически можно еще расширять, усилить, модернизировать, сколько не исполняются те инструменты, которые уже есть в законодательстве. Для того, чтобы защитить права и интересы родителя, есть статьи, нормы, даже практика, пусть она ничтожна мала. Боязнь правоприменителей в этой ситуации — это банальные страхи быть наказанными за неправильное применение закона, за возвращение дела на дополнительное расследование, за оправдательный приговор, за неправильное применение Уголовного кодекса и привлечение к ответственности. Это чудовищно с точки зрения и нас как адвокатов, и родителей, которые столкнулись с незаконными действиями в отношении собственных детей, которые становятся заложниками этих проблем», — сказал адвокат.
По его словам, решить проблему можно только общими усилиями, чтобы суды наконец начали рассматривать дела о похищении детей у родителя.
«Очень хорошо, что общественное мнение приковано к этой проблеме, потому что здесь все средства хороши в этой борьбе. Наша общая задача любыми способами переломить текущую ситуацию с точки зрения правоприменения и добиваться судебного рассмотрения как минимум этих дел. Мы говорим о том, что мы имеем право на доступ к правосудию. На то, чтобы сложившаяся ситуация стала предметом рассмотрения в суде и пусть суд объективно принимает решение. А мы, к сожалению, сталкиваемся с тем, что судебного рассмотрения не происходит из-за мнения конкретного чиновника, который не может уложить в своей голове, что родитель является субъектом статьи 126 УК РФ (Похищение человека). Только наша общая настойчивость, только наше общее стремление добиваться должно стать залогом успеха в этих ситуациях», — заявил адвокат.
Напомним, в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «В плену у родителей. В России готовят правовое понятие «семейный киднепинг». Матери, у которых мужья «украли» детей, запустили в социальных сетях акцию «На коленях», в ходе которой, они опускаются на колени перед зданиями государственных органов с призывом услышать их боль.
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