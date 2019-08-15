Более 300 матерей стали на колени, чтобы вернуть детей
Член Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» рассказала о флэшмобе матерей, у которых отняли детей.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «В плену у родителей. В России готовят правовое понятие «семейный киднепинг».
Матери, у которых мужья «украли» детей, запустили в социальных сетях акцию «На коленях», в ходе которой, они опускаются на колени перед зданиями государственных органов с призывом услышать их боль.
Член Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Анастасия Белова рассказала, что в акции приняло участие несколько сотен человек.
«Этот флэшмоб организовало движение "Стоп киднепинг" во главе с Екатериной Шемякиной. Он набирает обороты, мы в интернете видим все больше фотографий матерей, которые становятся перед органами власти, чтобы защитить материнство и права детей на маму. На данный момент таких случаев зафиксировано около 300. Ребенка лишают матери, права на нормальное детство. В важный период отцы в большей степени отнимают детей насильственно. Суды принимают сторону отца вопреки федеральному закону», - заявила она.
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