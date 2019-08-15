15.08.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «В плену у родителей. В России готовят правовое понятие «семейный киднепинг»

Ежедневно в России нарушаются права сотен детей. В стране отсутствуют законные механизмы, которые бы позволили предотвратить семейный киднеппинг. Наказания за похищения детей одним из родителей, не предусмотрено ни одним кодексом. Матери у которых мужья «украли» детей запустили в социальных сетях акцию «На коленях», в ходе которой, они опускаются на колени перед зданиями государственных органов с немым призывом услышать их боль. В данной акции уже приняли участие около тысячи родителей.

В ходе пресс-конференции, своими историями подселятся мамы у которых мужья похитили детей, а также её участники расскажут о масштабности проблемы семейного киднеппинга в России и о способах борьбы за своих детей.

Участники пресс-конференции:

Уполномоченный по правам ребёнка в городе Санкт-Петербурге, правозащитница Светлана Агапитова;

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец;

Глава некоммерческую организацию «Верните детство», первая в России возбудила уголовное дело против мужа за кражу детей Разия Юсупова;

Известный дизайнер, судится с мужем за ребенка Екатерина Кормич;

Адвокат Павел Лапшов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



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