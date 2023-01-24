«Шить валенки»: Адвокат рассказал, чем Ефремов займется на принудительных работах
Иван Соловьев считает, что замена реального срока для актера, ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, была бы для него фактически переходом к свободному образу жизни, при это формально он продолжит отбывать наказание.
Замена реального срока наказания на принудительные работы для актера Михаила Ефремова, осужденного на семь с половиной лет колонии за гибель человека в ДТП в Москве, вполне возможна. Такое мнение в эфире НСН высказал Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
Ранее Михаил Ефремов подал прошение о замене наказания на принудительные работы. Материалы дела находятся в производстве судьи Алексеевского районного суда Белгородской области. По словам Соловьева, для Ефремова это фактически станет переходом к свободному образу жизни, но формально он продолжит отбывать наказание.
«Ефремов может рассчитывать на такую замену при определенных условиях. Тем более он отбывал реальное лишение свободы. Прошло уже достаточное количество времени, собраны положительные характеристики о нем из колонии. Добросовестное пребывание в местах лишения свободы, соблюдение режима, отсутствие дисциплинарных нарушений может привести к условно-досрочному освобождению (УДО), переводу на более легкий режим пребывания в колонии-поселении или замену наказания. Скорее всего адвокаты посчитали, что УДО Ефремову вызовет слишком бурную реакцию в обществе, потому что весь процесс проходил с таким презрением к правосудию, что это было бы насмехательством. Замена на принудительные работы будет для него большим облегчением, фактически переходом к свободному образу жизни. Но для общественности он будет отбывать наказание», - пояснил Соловьев.
Замена реального срока наказания на принудительные работы была внедрена в российскую судебно-исправительную систему в 2011 году. Применяться она стала судами не сразу из-за недофинансирования ФСИН.
«Принудительные работы - это альтернативный вид наказания, который представляет собой работы от 2-х месяцев до 5 лет. Там совсем другой режим содержания, нет конвоя и ограничения по периметру, периодических шмонов и всего прочего, что присуще жизни в исправительной колонии. Они у нас назначаются с 2011 года, их придумали, когда была очередная волна декриминализации. И нужно было создавать исправительные центры. Идею придумали, а денег на них не хватало, поэтому принудительные работы очень долгое время не применялись. Сейчас это делается по решению суда», - рассказал юрист.
Место работы должна назначить ФСИН.
«Если, например, человек работал на производстве, то он будет работать в каком-то цеху. Валенки, например, шить или перчатки. Из зарплаты такого осужденного вычитаются определенные суммы. Место работы определяет ФСИН. После службы человек идет домой, у него есть выходные дни. Он должен ходить отмечаться в органах уголовной исполнительной системы. Обязывается не отлынивать от работы, носит с собой паспорт. Если от работы отлынивает, то решение могут отменить и снова отправить в колонию», - добавил Соловьев.
Он также отметил, что если осужденному изберут проживание в чужом субъекте РФ, то проживать придется в исправительном центре, а если его нет, то человеку придется снимать квартиру. Какие работы могут избрать для Ефремова в качестве принудительных Иван Соловьев не назвал.
Адвокат, кандидат юридических наук Александр Добровинский, представлявший ранее в суде сторону потерпевших, заявил НСН, что его подзащитные могут высказать свою позицию о просьбе Ефремова заменить реальный срок наказания на принудительные работы.
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