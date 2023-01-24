«Шить валенки»: Адвокат рассказал, чем Ефремов займется на принудительных работах

Замена реального срока наказания на принудительные работы была внедрена в российскую судебно-исправительную систему в 2011 году. Применяться она стала судами не сразу из-за недофинансирования ФСИН.

«Принудительные работы - это альтернативный вид наказания, который представляет собой работы от 2-х месяцев до 5 лет. Там совсем другой режим содержания, нет конвоя и ограничения по периметру, периодических шмонов и всего прочего, что присуще жизни в исправительной колонии. Они у нас назначаются с 2011 года, их придумали, когда была очередная волна декриминализации. И нужно было создавать исправительные центры. Идею придумали, а денег на них не хватало, поэтому принудительные работы очень долгое время не применялись. Сейчас это делается по решению суда», - рассказал юрист.

Место работы должна назначить ФСИН.

«Если, например, человек работал на производстве, то он будет работать в каком-то цеху. Валенки, например, шить или перчатки. Из зарплаты такого осужденного вычитаются определенные суммы. Место работы определяет ФСИН. После службы человек идет домой, у него есть выходные дни. Он должен ходить отмечаться в органах уголовной исполнительной системы. Обязывается не отлынивать от работы, носит с собой паспорт. Если от работы отлынивает, то решение могут отменить и снова отправить в колонию», - добавил Соловьев.

Он также отметил, что если осужденному изберут проживание в чужом субъекте РФ, то проживать придется в исправительном центре, а если его нет, то человеку придется снимать квартиру. Какие работы могут избрать для Ефремова в качестве принудительных Иван Соловьев не назвал.

Адвокат, кандидат юридических наук Александр Добровинский, представлявший ранее в суде сторону потерпевших, заявил НСН, что его подзащитные могут высказать свою позицию о просьбе Ефремова заменить реальный срок наказания на принудительные работы.

