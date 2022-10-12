Сестра Ефремова сообщила, что он снял в колонии два фильма

Сестра актера Михаила Ефремова, который отбывает срок в колонии в Белгородской области после смертельной автоаварии в Москве, рассказала, как актеру живется в местах лишения свободы, сообщает «АиФ».

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По ее словам, в колонии Ефремова обожают все, вплоть до конвоиров. «Брат и с начальством в хороших отношениях», – сообщила Анастасия.

Ефремов звонит сестре примерно раз в неделю с общего телефона. Анастасия сообщила, что брат снял в колонии два фильма и планирует новые. При этом адвокат постоянно ведет работу по вопросу освобождения актера по УДО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаключенныеАктерыМихаил Ефремов
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