Михаил Ефремов попросил заменить наказание

Актер Михаил Ефремов, получивший 7,5 года колонии из-за ДТП со смертельным исходом, попросил заменить наказание на принудительные работы, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Ранее сестра актера Анастасия Ефремова заявила, что он снял в колонии два фильма и планирует новые.

Ефремов в июне 2020 года стал виновником смертельной аварии в Москве. Суд приговорил актёра к 8 годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд снизил срок на полгода. Ефремов отбывает наказание в ИК-4 под Белгородом.

