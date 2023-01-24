Адвокат Добровинский отреагировал на прошение Ефремова заменить срок работами

Актер Михаил Ефремов, который в 2020 году был осужден на семь с половиной лет колонии за гибель человека в ДТП в Москве, подал прошение о замене наказания на принудительные работы. Материалы дела находятся в производстве судьи Алексеевского районного суда Белгородской области. Добровинский считает, что потерпевшая сторона должна высказать свое мнение по этому поводу.

«Считаю, что лучшего всего обращаться к потерпевшим. Я от них пока ничего не слышал. Процесс закончен. Они могут высказать свое мнение письменно, устно, а суд может его учесть. Защищать там никого не надо. Какое мое дело считать, что справедливо, что нет? У них погиб родной человек. Что касается Ефремова, который хочет выйти, это его право, а дальше суд будет рассматривать», - сказал Добровинский.

ДТП произошло в Москве на Садовом кольце 8 июня 2020 года. Внедорожник Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров, скончавшийся от полученных травм в больнице. В крови актера нашли алкоголь и наркотики. Михаил Ефремов то признавал, то отрицал вину. Обвинение просило для него 11 лет тюрьмы из 12 возможных. Суд приговорил актёра к 8 годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд снизил срок на полгода.

Сестра актера Анастасия Ефремова рассказывала, что за время отбывания наказания он снял в колонии два фильма и планирует новые.

