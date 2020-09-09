Адвокат предрек шквал резонансных дел по АУЕ
Юрист оценил в эфире НСН суровость первого приговора по делу АУЕ в России.
Гарнизонный военный суд в Екатеринбурге вынес первый АУЕ-приговор за организацию ячейки этого воровского движения (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, двое участников дела получили сроки в колонии от 3 лет 9 месяцев до семи лет, ещё один – четыре года условно. Их приговорили по обвинению в организации экстремистского сообщества, призывах к экстремистской деятельности и возбуждении ненависти (ст. 282 УК РФ). На данный момент приговор не вступил в законную силу.
Вынесенный приговор адвокат Тимур Маршани в эфире НСН назвал еще не максимально суровым по сравнению с аналогичными делами, шквал которых он предположил в будущем.
«Приговор логичен и закономерен, исходя из целой череды преступлений, которые носители этой субкультуры совершают в отношении представителей госвласти. Приговор менее суровый, чем последующие приговоры, которые будут в этой категории дел рассматриваться. Для этого и применяется максимально суровый вид наказания, чтобы пресечь и превентивно оградить общество от незаконных действий преступного сообщества от совершения подобных актов насилия в отношении представителей госвласти», - сказал юрист, добавив, что в ближайшее время в стране можно ждать еще целую череду резонансных дел по АУЕ.
Верховный суд России 17 августа признал криминальное движение АУЕ («Арестантский уклад един») экстремистским и запретил его деятельность в стране. Теперь, когда действия членов этой субкультуры стали противозаконны, их уголовное преследование будет активно выходить в публичную плоскость.
«Уголовное преследование лиц, состоящих в данной организации, – естественный итог новеллы, внесенной в законодательство. Стоит ожидать весьма широкое, резонансное рассмотрение по громким преступлениям, которые ранее явно оставались за скобками преступного сообщества. Государство не терпит, когда отдельная субкультура, оказывая давление на правоохранительные органы, пытается зарекомендовать себя борцами за свободу, за идеалы человечества», - подчеркнул собеседник НСН.
Адвокат также пояснил, что исполнителей шансона, широко использующих воровскую тематику и символику в своем творчестве, нельзя считать пропагандой АУЕ.
«(Чтобы подпадать под статью об экстремизме - прим. НСН), должны быть призывы к насилию, совершению актов давления на представителей госвласти. В шансоне этого нет», - пояснил он.
По версии следствия, главный обвиняемый Николай Бабарика в 2011 году, когда ему было 17 лет, создал группу во «ВКонтакте». Там публиковались высказывания с призывам к насилию в отношении полицейских и сотрудников ФСБ. В 2017 году к этому делу подключилась его жена, а друг семьи торговал через это сообщество нардами и чётками в стиле «воровской романтики».
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