Вынесен первый приговор за создание экстремистской ячейки АУЕ
Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес первый после запрета АУЕ приговор за организацию ячейки этого воровского движения, сообщила в среду Генеральная прокуратура РФ.
Двое участников дела получили сроки в колонии от 3 лет 9 месяцев до семи лет, ещё один – четыре года условно. В совокупности обвинений – организация экстремистского сообщества, призывы к экстремистской деятельности и возбуждение ненависти (ст. 282 УК РФ).
По версии следствия, главный обвиняемый Николай Бабарика в 2011 году, когда ему было 17 лет, создал группу во «ВКонтакте». Там публиковались высказывания с призывам к насилию в отношении полицейских и сотрудников ФСБ. В 2017 году к этому делу подключилась его жена, а друг семьи торговал через это сообщество нардами и чётками в стиле «воровской романтики», пишет Ura.ru.
Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.
17 августа Верховный суд России признал криминальное движение АУЕ («Арестантский уклад един») экстремистским и запретил его деятельность в стране.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 218 / сут.
Умерли
18 135+142 / сут.
Выздоровели
856 тыс.+6 409 / сут.
- Школьники под Костромой пришли за конфетами с могил и сломали 19 памятников
- СМИ: Найден мёртвым заместитель главного судебного пристава Москвы
- Лукашенко рассказал, как «не пустил на порог» Сороса
- Вынесен первый приговор за создание экстремистской ячейки АУЕ
- Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru