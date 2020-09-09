Вынесен первый приговор за создание экстремистской ячейки АУЕ

Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес первый после запрета АУЕ приговор за организацию ячейки этого воровского движения, сообщила в среду Генеральная прокуратура РФ.

Двое участников дела получили сроки в колонии от 3 лет 9 месяцев до семи лет, ещё один – четыре года условно. В совокупности обвинений – организация экстремистского сообщества, призывы к экстремистской деятельности и возбуждение ненависти (ст. 282 УК РФ).

По версии следствия, главный обвиняемый Николай Бабарика в 2011 году, когда ему было 17 лет, создал группу во «ВКонтакте». Там публиковались высказывания с призывам к насилию в отношении полицейских и сотрудников ФСБ. В 2017 году к этому делу подключилась его жена, а друг семьи торговал через это сообщество нардами и чётками в стиле «воровской романтики», пишет Ura.ru.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

17 августа Верховный суд России признал криминальное движение АУЕ («Арестантский уклад един») экстремистским и запретил его деятельность в стране.

