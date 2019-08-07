В СПЧ рассказали, как спасти российских детей от нищеты

Председатель комиссии СПЧ по социальным правам, директор авторского центра «Мир семьи» Ирина Киркора в интервью НСН отметила, что помощь таким семьям со стороны государства уже оказывается. Однако вместе с тем она отметила, что одна из ключевых причин бедности детей – отсутствие выплат по алиментам со стороны одного из родителей.

«У нас уже сейчас, несколько дней назад, был подписан президентом закон, по которому детское пособие увеличивается с 50 рублей до десяти тысяч в некоторых случаях. Но, на мой взгляд, это комплексная проблема. Когда у нас возникает семья, в которой женщина одна воспитывает детей, а мужчина оставляет ее и не выплачивает алименты, наверное, это вина государства, которое не может до настоящего момента обеспечить взыскание алиментов с должника должным образом. Наверное, это одно из составляющих опасений по поводу того, каким образом женщина будет растить детей. У нас, это не секрет, дети в основном остаются с мамами. Наверное, одна из болезненных точек, о которых стоит говорить, и она обсуждалась очень долго – создание алиментного фонда, когда государство платит денежные средства, а потом в порядке регресса взыскивает с должника. Наверное, если будет государство выступать на стороне детей и помогать одному из родителей осознать свою ответственность перед своими детьми, то это будет шаг в сторону, когда родитель, с которым живет ребенок, будет более уверен в том, что второй родитель будет участвовать хотя бы в содержании ребенка», – объяснила она.

Киркора также заметила, что материальная помощь необходима не только родителям или опекунам, которые одни воспитывают ребенка. По ее словам, в частности стоит учитывать и бедственное положение семей, которые проживают в сельской местности.

«Можно говорить про адресную помощь таким семьям. Но опять таки нужно еще понимать, где проживает данная семья. К примеру, если это семья проживает в сельской местности, то в данной ситуации, наверное, помощь в ведении сельского хозяйства была бы актуальна. Сейчас такая помощь фактически не осуществляется. Мы понимаем, что часть из этих семей проживает в деревнях, небольших поселках, где основной доход возможен только через занятость родителей. Мы же понимаем, что доход в семье – это зарплата родителей. И любой вопрос, связанный с доходом семьи – это вопрос, где работают и куда могут трудоустроиться родители. Иногда в местности, где они проживают, нет другой работы. И, соответственно, доход семьи – это доход от хозяйства и временная работа. В этой истории нужно просто озаботиться и создать возможность занятости для родителей, у которых заработная плата низкая», – объяснила собеседница НСН.

Ранее сообщалось, что рaзрыв в уровнях доходов между сaмыми высокооплaчивaемыми и низкооплaчивaемыми рaботникaми в России сокрaтился с 34 до 13 рaз. Экономист Никита Кричевский в эфире НСН заявил, что результаты исследования, представленные Российского экономического университетa имени Плехaновa, политизированы и некорректны.

