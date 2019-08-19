Адвокат: СК пытается копать под экипаж А-321
Игорь Трунов объяснил НСН, кто должен быть привлечён к ответу за жёсткую посадку лайнера.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки самолёта А-321 по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Однако это ошибочная трактовка нарушения закона, заявил в пресс-центре НСН президент Союза Адвокатов России, представитель потерпевших в 8 авиакатастрофах, доктор юридических наук Игорь Трунов. По его словам, данная квалификация позволяет обвинить в происшествии лётчиков, которые героически посадили судно и спасли жизни пассажиров, в то время как в ответе должен быть сам аэропорт.
«Есть вероятность того, что лётчиков привлекут к ответственности. Статья, по которой завели дело, об этом говорит — 263 УК РФ. И сейчас непонятная ситуация: СК копает по инерции под лётчиков, а лётчики тут не при чём. Должна быть 238 статья — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. За что берёт аэропорт деньги? То, что в “Жуковском” до этого не было таких происшествий, просто чудо», — заявил юрист.
Ранее в эфире НСН Трунов рассказал, как во всём мире борются с птицами в аэропортах, чтобы не допустить таких поломок, как с А-321.
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