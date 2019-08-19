Адвокат: СК пытается копать под экипаж А-321

«Есть вероятность того, что лётчиков привлекут к ответственности. Статья, по которой завели дело, об этом говорит — 263 УК РФ. И сейчас непонятная ситуация: СК копает по инерции под лётчиков, а лётчики тут не при чём. Должна быть 238 статья — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. За что берёт аэропорт деньги? То, что в “Жуковском” до этого не было таких происшествий, просто чудо», — заявил юрист.

Ранее в эфире НСН Трунов рассказал, как во всём мире борются с птицами в аэропортах, чтобы не допустить таких поломок, как с А-321.

