В РПЦ заявили, что мечтание – это грех
Мечтание – помещение себя в некий иллюзорный мир, сообщает «Абзац» со ссылкой на клирика храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах иерея Филиппа Ильяшенко.
По его словам, оно уводит человека из реальности в область воображаемого, поэтому в православии оно считается грехом. Священнослужитель указал, что вера призывает человека быть, а не строить воображаемые миры. «Пускай о нас говорят наши дела. Если мы строим дома, сажаем деревья и воспитываем детей, это будет лучшим свидетельством о нас», – пояснил отец Филипп.
Отмечается, что человек способен преодолевать свои физические инстинкты, подчиняя их душевному и духовному началу, что позволяет достичь внутренней гармонии без обращения к бесплодным грезам.
Ранее в РПЦ заявили, что уныние грозит душе и стоит в одном ряду с убийством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
