Повреждения были зафиксированы в результате удара БПЛА в 2025 году. Госдеп отмечает, что без ремонта защитная оболочка «больше не может обеспечить надлежащую защиту, что создает угрозу опасной утечки высокорадиоактивных материалов в Европе».

Всего на ремонт саркофага странам G7 необходимо выделить $500 млн.

Пробоину в саркофаге Чернобыльской АЭС площадью шесть квадратных метров вполне можно залатать, однако руководство Чернобыльской АЭС специально отвлекает внимание от происходящего на СВО и занимается отмыванием денег. Об этом НСН заявил доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.

