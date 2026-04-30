Минцифры выделило на развитие и продвижение видеоплатформы VK 39,5 млрд рублей
Минцифры выделило в прошлом году 39,5 млрд руб. на развитие и продвижение национальной видеоплатформы VK, сообщает «Коммерсант».
Еще 4 млрд руб. направлено на цели и задачи «многофункционального сервиса обмена информацией». Такая разница связана с более сложной технической организацией видеоплатформы в сравнении с мессенджером.
В настоящее время речь идет о признании «VK Видео» национальной видеоплатформой для повышения статуса сервиса на фоне конкурентов. При этом бизнес получает гарантию доступа при ограничениях интернета, обязательную предустановку и интеграцию с «Госуслугами».
Всего расходы Минцифры в 2025 году составили более 456,8 млрд руб.
Ранее компания VK закрыла мессенджер «ТамТам». Его запустили в 2016 году, тогда он назывался «ОК сообщения», однако спустя год приложение было переименовано в «ТамТам», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
