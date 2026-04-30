Россельхознадзор сообщил о продаже семян борщевика на маркетплейсах
Недобросовестные продавцы на маркетплейсах пытаются продать семена борщевика Сосновского – опасного сорняка, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора Ольгу Захарову.
По ее словам, с маркетплейсами будет осуществляться работа по данному вопросу, «чтобы, учитывая изменения все законодательства, не допускали таких нарушений».
Отмучается, что недавно специалисты провели контрольную закупку обыкновенного борщевика, который можно употреблять в пищу. Они ждут результатов исследования, чтобы понять, не пытаются ли продавцы торговать семенами опасного сорняка под видом кулинарного растения.
Ранее глава государства Владимир Путин подписал обязывающий граждан бороться с борщевиком и другими опасными растениями на участках закон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Минэнерго РФ считает стабильной ситуацию на рынке топлива
- Госдеп: США выделят до $100 млн на ремонт Чернобыльской АЭС
- Минцифры выделило на развитие и продвижение видеоплатформы VK 39,5 млрд рублей
- СМИ: Зарплаты на производстве табака в России достигают 355 тысяч рублей
- Глава СПЧ Фадеев признал необходимость VPN
- В команде сериала «Метод-3» ответили на обвинение в подрыве духовно-нравственных ценностей
- В РПЦ заявили, что мечтание – это грех
- СМИ: Нижегородскую область атакуют беспилотники
- Беларусь закрыла выезд для российских призывников