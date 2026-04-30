Минэнерго РФ считает стабильной ситуацию на рынке топлива

Министерство энергетики России не наблюдает перебоев с поставками топлива в стране, сообщает РИА Новости.

Кабмин распространил запрет экспорта бензина на производителей

Там указали, что несмотря на высокие цены на энергоносители по всему миру, ситуация остается стабильной. «В настоящее время на внутреннем рынке достаточно запасов светлых нефтепродуктов, перебоев с обеспечением регионов не зафиксировано, отрасль в полном объеме готова к периоду сезонного роста спроса»,— заявили в Минэнерго.

Ведомство напоминает, что со 2 апреля по 31 июля введен запрет на экспорт бензина для производителей, а для трейдеров аналогичное ограничение распространяется и на дизельное топливо.

Внутренний российский топливный рынок не испытывает дефицита, но впереди сезонная остановка нефтеперерабатывающих заводов на обслуживание и это скажется на объемах, объяснила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. Именно поэтому меры по обеспечению запасов предпринимаются уже сейчас, считает эксперт.

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
