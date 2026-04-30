Минэнерго РФ считает стабильной ситуацию на рынке топлива
Министерство энергетики России не наблюдает перебоев с поставками топлива в стране, сообщает РИА Новости.
Там указали, что несмотря на высокие цены на энергоносители по всему миру, ситуация остается стабильной. «В настоящее время на внутреннем рынке достаточно запасов светлых нефтепродуктов, перебоев с обеспечением регионов не зафиксировано, отрасль в полном объеме готова к периоду сезонного роста спроса»,— заявили в Минэнерго.
Ведомство напоминает, что со 2 апреля по 31 июля введен запрет на экспорт бензина для производителей, а для трейдеров аналогичное ограничение распространяется и на дизельное топливо.
Внутренний российский топливный рынок не испытывает дефицита, но впереди сезонная остановка нефтеперерабатывающих заводов на обслуживание и это скажется на объемах, объяснила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. Именно поэтому меры по обеспечению запасов предпринимаются уже сейчас, считает эксперт.
Горячие новости
- Россельхознадзор сообщил о продаже семян борщевика на маркетплейсах
- Минэнерго РФ считает стабильной ситуацию на рынке топлива
- Госдеп: США выделят до $100 млн на ремонт Чернобыльской АЭС
- Минцифры выделило на развитие и продвижение видеоплатформы VK 39,5 млрд рублей
- СМИ: Зарплаты на производстве табака в России достигают 355 тысяч рублей
- Глава СПЧ Фадеев признал необходимость VPN
- В команде сериала «Метод-3» ответили на обвинение в подрыве духовно-нравственных ценностей
- В РПЦ заявили, что мечтание – это грех
- СМИ: Нижегородскую область атакуют беспилотники
- Беларусь закрыла выезд для российских призывников