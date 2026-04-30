В команде сериала «Метод-3» ответили на обвинение в подрыве духовно-нравственных ценностей

Шоу убрали с «Кинопоиска» и «Иви» по требованию Роскомнадзора. «Это странно, — заявил актер Игорь Черневич. «И что я могу сказать? Грустно! Не помню, чтобы там что-то чему-то противоречило», - указал он.

Черневич играет персонажа по кличке Бобер, который убежден, что порядок можно навести только силой и дисциплиной. Режиссер картины Юрий Быков отказался от комментариев и посоветовал обратиться к руководству.

«Это вам лучше у продюсеров поинтересоваться», — отметил он.

Пресс-служба «Кинопоиска» подтвердила НСН удаление сериала, в том числе с платформы «Иви». Минкульт выдал заключение о наличии в проекте материалов, «дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

