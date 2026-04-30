Глава СПЧ Фадеев признал необходимость VPN

По его словам, VPN «является неотъемлемой частью большого интернета». По VPN-каналам проходит «связь с заграницей». Им, по словам Фадеева, также пользуются банки и бизнес. «Нельзя сейчас вообще взять и выключить VPN», так как «будут реальные экономические проблемы».

Председатель СПЧ призвал отнестись к этому деликатно. Фадеев указал, что «для дела» VPN полезен, но его отношение к потреблению информации в ряде СМИ, которые признаны иноагентами или нежелательными организациями остается неизменным: это пропаганда и «точка зрения врага». При этом он оговорился, что человека никто не лишает права «быть против Путина».

До этого Фадеев заявил, что использующие VPN люди ищут не другую точку зрения, а «что враг говорит», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

