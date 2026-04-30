СМИ: Нижегородскую область атакуют беспилотники
30 апреля 202602:01
Нижегородская область оказалось под атакой беспилотников, сообщает Telegram-канал Baza.
В Дзержинске работают сирены и слышатся взрывы из разных частей города. Перед этим сработала сирена.
В регионе объявлена беспилотная опасность. В аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
Ранее три человека пострадали при атаках дронов в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
