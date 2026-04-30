СМИ: Зарплаты на производстве табака в России достигают 355 тысяч рублей
30 апреля 202604:01
Производители табачных изделий в России возглавили список самых высоких средних зарплат за февраль 2026 года, сообщает ТАСС.
Их доход в месяц составил около 355 тысяч рублей. Кроме того, отметку в 200 тысяч рублей преодолели работники, задействованные в добыче нефти и газа, в IT (информации и связи), финансовом секторе и страховании.
Также в список попали сотрудники авиации (воздушный и космический транспорт).
Зарплаты «синих воротничков» выросли на 50% за полгода, это рекордные значения для всех отраслей, заявила HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с НСН.
