Онищенко против «самоизоляции» в законе

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН остался в недоумении от предложения узаконить понятие самоизоляции.

В Совфеде предложили законодательно установить понятие «самоизоляция». Первый зампред комитета Ирина Рукавишникова верхней палаты по конституционному законодательству пояснила, что в связи с пандемией все меры принимались «с колес», а вопросы самоизоляции россиян в законодательстве не прописаны.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН выразил недоумение высказанным предложением, увидев в нем только эмоции и ничего кроме.

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«Пока у меня впечатление, что это слишком эмоциональное предложение. Я не понимаю, что они хотят вложить в это понятие, какие будут рычаги контроля, какие меры? Давайте еще "порог" введем и "обсервацию"? Пока у меня, как у профессионала в данной области, это предложение вызывает недоумение», - признался НСН Онищенко.

Уточняется, что поправки предлагается внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:самоизоляцияОнищенко
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