Онищенко против «самоизоляции» в законе

В Совфеде предложили законодательно установить понятие «самоизоляция». Первый зампред комитета Ирина Рукавишникова верхней палаты по конституционному законодательству пояснила, что в связи с пандемией все меры принимались «с колес», а вопросы самоизоляции россиян в законодательстве не прописаны.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН выразил недоумение высказанным предложением, увидев в нем только эмоции и ничего кроме.