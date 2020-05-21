Онищенко против «самоизоляции» в законе
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН остался в недоумении от предложения узаконить понятие самоизоляции.
В Совфеде предложили законодательно установить понятие «самоизоляция». Первый зампред комитета Ирина Рукавишникова верхней палаты по конституционному законодательству пояснила, что в связи с пандемией все меры принимались «с колес», а вопросы самоизоляции россиян в законодательстве не прописаны.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН выразил недоумение высказанным предложением, увидев в нем только эмоции и ничего кроме.
«Пока у меня впечатление, что это слишком эмоциональное предложение. Я не понимаю, что они хотят вложить в это понятие, какие будут рычаги контроля, какие меры? Давайте еще "порог" введем и "обсервацию"? Пока у меня, как у профессионала в данной области, это предложение вызывает недоумение», - признался НСН Онищенко.
Уточняется, что поправки предлагается внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
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