Адвокат: отмена тайны переписки - это отмена Конституции

Минэкономразвития РФ выступило с идеей вывести обработку персональных данных из-под действующего регулирования в рамках проектов «Иннопрактики» и «Национальной базы медицинских знаний» по применению искусственного интеллекта в медицине, а также создания сервиса для повышения эффективности малого и среднего бизнеса от Ассоциации больших данных.

По данным газеты «Коммерсант», Минэкономразвития полагает, что для их реализации можно отменить норму о соблюдении тайны связи, переписки и телефонных переговоров, а также врачебной тайны.

Почетный адвокат России Александр Островский прокомментировал в эфире НСН эту инициативу, назвав ее нарушающей Конституцию.