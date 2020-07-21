Адвокат: отмена тайны переписки - это отмена Конституции
Почетный адвокат России Александр Островский прокомментировал в эфире НСН инициативу Минэкономразвития по отмене тайны переписки и врачебной тайны, назвав ее нарушающей Конституцию.
Минэкономразвития РФ выступило с идеей вывести обработку персональных данных из-под действующего регулирования в рамках проектов «Иннопрактики» и «Национальной базы медицинских знаний» по применению искусственного интеллекта в медицине, а также создания сервиса для повышения эффективности малого и среднего бизнеса от Ассоциации больших данных.
По данным газеты «Коммерсант», Минэкономразвития полагает, что для их реализации можно отменить норму о соблюдении тайны связи, переписки и телефонных переговоров, а также врачебной тайны.
Почетный адвокат России Александр Островский прокомментировал в эфире НСН эту инициативу, назвав ее нарушающей Конституцию.
«Они просят отменить действующую Конституцию, поправки к которой мы только что приняли. Это основные базовые ценности. По закону, ограничить права гражданина можно только через суд, а они хотят их нарушать без всякого суда», - сказал Островский.
Ранее ряд экспертов также раскритиковали инициативу. Они считают её нарушением прав человека и видят риски бесконтрольного использования персональных данных.
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