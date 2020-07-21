Врачебную тайну и тайну переписки предложили отменить ради эксперимента

Минэкономразвития РФ выступило с идеей вывести обработку персональных данных из-под действующего регулирования в рамках двух масштабных экспериментов, пишет газета «Коммерсант».

Речь идёт о проекте «Иннопрактики» и «Национальной базы медицинских знаний» по применению искусственного интеллекта в медицине, а также о создании сервиса для повышения эффективности малого и среднего бизнеса от Ассоциации больших данных.

Минэкономики полагает, что для их реализации можно отменить норму о соблюдении тайны связи, переписки и телефонных переговоров, а также врачебной тайны. Кроме того, ведомство считает, что в этих случаях можно не спрашивать у гражданина на обработку его персональных данных.

Опрошенные изданием эксперты раскритиковали инициативу. Они считают её нарушением прав человека и видят риски бесконтрольного использования персональных данных.

