Путин: После голосования по поправкам к Конституции вспышек COVID-19 не было

После проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции никаких вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией не было. Об этом во время встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что с точки зрения обеспечения безопасности все было сделано просто идеально.

«И специалисты, доктора отмечают, что никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости. А наоборот продолжается дальнейшее снижение», - отметил Владимир Путин.

Напомним, голосование по поправкам в основной закон проходило в России с 25 по 1 июля. По данным ЦИК, итоговая явка составила 67,97%. За принятие поправок в Конмтитуцию проголосовали 77,92%, против – 21,27%, напоминает RT.

Путин указал на «мину замедленного действия» в советской Конституции

Ранее НСН писала, что большинство жителей России – а именно 71% – удовлетворены тем, как прошло голосование по поправкам к Конституции. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, При этом, социологи отмечают, что среди принявших участие в голосовании эта доля еще выше – она составляет 88%. Не удовлетворен каждый пятый опрошенный (20%), а среди принявших участие — 12%.

Также сообщается, что практически каждому респонденту, который принял участие в голосовании, делать это было удобно. Об этом рассказали 96% опрошенных.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусПоправки Конституция РФГолосованиеВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры