Путин: После голосования по поправкам к Конституции вспышек COVID-19 не было
После проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции никаких вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией не было. Об этом во время встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что с точки зрения обеспечения безопасности все было сделано просто идеально.
«И специалисты, доктора отмечают, что никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости. А наоборот продолжается дальнейшее снижение», - отметил Владимир Путин.
Напомним, голосование по поправкам в основной закон проходило в России с 25 по 1 июля. По данным ЦИК, итоговая явка составила 67,97%. За принятие поправок в Конмтитуцию проголосовали 77,92%, против – 21,27%, напоминает RT.
Ранее НСН писала, что большинство жителей России – а именно 71% – удовлетворены тем, как прошло голосование по поправкам к Конституции. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, При этом, социологи отмечают, что среди принявших участие в голосовании эта доля еще выше – она составляет 88%. Не удовлетворен каждый пятый опрошенный (20%), а среди принявших участие — 12%.
Также сообщается, что практически каждому респонденту, который принял участие в голосовании, делать это было удобно. Об этом рассказали 96% опрошенных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru