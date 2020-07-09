Путин: После голосования по поправкам к Конституции вспышек COVID-19 не было

После проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции никаких вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией не было. Об этом во время встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что с точки зрения обеспечения безопасности все было сделано просто идеально.

«И специалисты, доктора отмечают, что никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости. А наоборот продолжается дальнейшее снижение», - отметил Владимир Путин.

Напомним, голосование по поправкам в основной закон проходило в России с 25 по 1 июля. По данным ЦИК, итоговая явка составила 67,97%. За принятие поправок в Конмтитуцию проголосовали 77,92%, против – 21,27%, напоминает RT.