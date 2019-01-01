Адвокат: Не представляться и требовать телефон – это мечты росгвардейцев

В Росгвардии заявили, что сотрудники не обязаны представляться при обращении к гражданину, а при осмотре могут потребовать телефон. В ведомстве утверждают, что это следует из российского законодательства. Такой ответ получили сотрудники информагентства «ПроВладимир», которые ранее отправили в ведомство запрос. Поводом стала ситуация, когда у бывшего корреспондента этого портала сотрудник Росгвардии требовал телефон, отказавшись представиться. На вопрос редакции в силовом ведомстве ответили, что действия сотрудника были правомерными. При этом в Росгвардии уточнили, что сотрудники войск Национальной гвардии вправе задерживать лиц, подозреваемых в совершении преступления, а их вещи и документы подвергаются досмотру.

Председатель московской коллегии адвокатов Георгий Тер-Акопов в эфире НСН заявил, что сотрудник Росгвардии без весомых для этого причин не может подойти к человеку на улице и потребовать для досмотра телефон – это незаконно.

«Для того, чтобы определить в действиях того или иного человека состав преступления, подозревать его необходимо уже возбужденное уголовное дело. Это предусматривает уголовно-процессуальное законодательство. В противном случае человек не может быть подозреваемым. Это не соответствует Конституции РФ и нормам уголовно-процессуального права. Поводом для возбуждения уголовного дела может стать поступившая информация, когда, например, на человека написали заявление. А основанием называют признаки, достаточные для того, чтобы прийти к выводу о наличии состава преступления. Тогда человек подвергается уголовному преследованию и только в этом случае может быть изъят и сотовый телефон: с него снимается информация, служащая доказательном того, что он участвовал в совершении преступления», – пояснил адвокат.