Профсоюз полиции связал отставки в Росгвардии с «крымскими котлетами»
Глава Московского профсоюза полиции рассказал НСН о причинах разборок в ведомстве Золотова.
В Кремле не стали комментировать возможные кадровые перестановки в Росгвардии, о которых ранее сообщил «Коммерсант». Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не видел официальных бумаг или указа по этому вопросу.
Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на источники, рапорты об отставке написали первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы. Кроме того, сообщается, что службу покинет начальник главного управления лицензионно-разрешительной работы генерал-лейтенант Леонид Веденов и, возможно, статс-секретарь ведомства генерал-полковник Сергей Захаркин.
Комментируя в эфире НСН возможные кадровые перестановки в Росгвардии, глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин процитировал полководца Александра Суворова, который сказал, что «всякого интенданта (военнослужащего, ведающего делами хозяйственного снабжения и войскового хозяйства – прим. НСН) через три года исполнения должности можно расстреливать без суда, всегда есть за что».
«Видимо, там уже настолько фигово стало, государство мало денег выделяет, и деньги по идее должны идти на личный состав, а если там обнаружились серьезные нарушения, то есть личному составу денег недодают, то личный состав будет плохо выполнять свои функциональные обязанности. А для чего Росгвардия создана – для того, чтобы усмирять личный состав России, так скажем, народ России. Здесь все взаимосвязано», — сказал Михаил Пашкин.
По его словам, сыграло свою роль и апрельское видеообращение в адрес президента России Владимира Путина от бывших омоновцев, пожаловавшихся на то, что их выселяют из служебного жилья. Так же как и прошлогоднее расследование «Фонда борьбы с коррупцией», в котором утверждалось, что Росгвардия закупает продукты питания у крымского комбината «Дружба народов» по завышенным ценам.
«Видимо, президент дал команду разобраться, что там твориться у ребят в Росгвардии. Вот и разобрались. Видимо, что-то нашли и попросили товарищей... Видимо, нашли очень много. Еще и Навальный постарался со своими котлетами в Крыму (расследование ФБК, в котором утверждалось о хищениях в Росгвардии. Было признано судом не соответствующим действительности - прим.НСН). Набрался весь этот комплекс проблем, ну и решили все-таки навести порядок», — предположил Михаил Пашкин.
Напомним, что в феврале этого года арбитражный суд Москвы обязал блогера и политического деятеля Алексея Навального и «Фонд борьбы с коррупцией» удалить из интернета ранее опубликованный видеоролик с расследованием о закупках продуктов для Росгвардии, удовлетворив иск крымского мясокомбината «Дружба народов».
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