Депутат Стенякина объяснила разницу между аттракционом и квестом

«Это разные вещи. В квестах могут работать аниматоры, может быть часть театрализации. Аттракцион — это технически сложное устройство, на него сел и катаешься. На квесте присутствует музыка, свет. Комната страха – это тоже не аттракцион. В квесте тебе нужно решить задачку, чтобы выбраться», - пояснила она.

Ранее семейный психолог Олеся Кирасова в пресс-центре НСН рассказала, что у нездорового человека пережитый на квесте стресс может привести к ПТСР, психозу, физическим зажимам и к проблемам с сердцем.

