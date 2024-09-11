Депутат Стенякина объяснила разницу между аттракционом и квестом

Квест, в отличие от аттракциона, включает в себя театральное представление, музыку, свет, решение загадки, пояснила в пресс-центре НСН Екатерина Стенякина.

Нельзя приравнивать квесты к аттракционам, так как аттракцион – это техническая конструкция, а квест – действие с элементами театрализации и целью решить загадку или найти выход. Об этом в пресс-центре НСН рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

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«Это разные вещи. В квестах могут работать аниматоры, может быть часть театрализации. Аттракцион — это технически сложное устройство, на него сел и катаешься. На квесте присутствует музыка, свет. Комната страха – это тоже не аттракцион. В квесте тебе нужно решить задачку, чтобы выбраться», - пояснила она.

Ранее семейный психолог Олеся Кирасова в пресс-центре НСН рассказала, что у нездорового человека пережитый на квесте стресс может привести к ПТСР, психозу, физическим зажимам и к проблемам с сердцем.

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ФОТО: ТАСС / Ярослав Беляев
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