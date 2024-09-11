В сети «Клаустрофобия» назвали правила для избежания трагедий на квестах
Порядка 80% всех трагедий на квестах происходят из-за несоблюдения базовых пяти-шести правил, заявил в пресс-центре НСН Владимир Жиганов.
Применение на квесте колюще-режущих предметов, открытого огня и физического контакта недопустимо. Об этом в пресс-центре НСН рассказал управляющий партнер крупнейшей сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов.
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«Если владелец квеста хочет исключить травмы на объекте, то для этого существуют тестовые игры, прогоны, есть сценаристы и профессиональные актеры. Если эмоцию гостя мы не можем предугадать, то обратный контакт с актером и травматизацию мы можем контролировать. На квестах случаются одни и те же типовые травмы: они связаны с огнем, опасными предметами, физическим насилием, которого вообще не должно быть в квестах, а некоторые организаторы уже делят такое насилие на целые категории. Порядка 80% трагедий можно убрать 5-6 правилами: никакого открытого огня, только 5-12 вольт тока, никаких колюще-режущих предметов, никакого физического контакта, никаких привязываний и замков», - поделился он.
Ранее адвокат Айвар в пресс-центре НСН заявила, что хоррор-квесты и культура ужасов навязаны Западом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru