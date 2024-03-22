Адвокат Кологривого заявил, что актеру дали 7 суток ареста из-за реакции общества

«Семь суток — это несколько больше, чем дают обычно. Не считаю, что суд был пристрастен, общественный резонанс позволил назначить несколько больше, чего и требовала общественность», - сказал он.

По словам адвоката, чаще всего за подобные правонарушения наказывают арестом до пяти суток. Однако представители защиты принимают позицию суда и решили не обжаловать решение, поскольку обстоятельства дела не позволяют говорить о несправедливости. Также Жуков добавил, что Кологривый не жаловался на условия содержания в следственном изоляторе.

Ранее Центральный районный суд постановил арестовать артиста на семь суток. При этом прокуратура требовала для Кологривого 15 суток ареста. Режиссер фильма о Владимире Жириновском Александр Баранов подтвердил «Радиоточке НСН», что несмотря на скандальную историю, Кологривый может претендовать на одну из ролей в картине о жизни политика.

