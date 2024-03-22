Адвокат Кологривого заявил, что актеру дали 7 суток ареста из-за реакции общества
Если бы вокруг актера Никиты Кологривого не было общественного резонанса, он могу бы получить меньший срок за дебош в одном из заведений Новосибирска. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на адвоката артиста Андрея Жукова.
«Семь суток — это несколько больше, чем дают обычно. Не считаю, что суд был пристрастен, общественный резонанс позволил назначить несколько больше, чего и требовала общественность», - сказал он.
По словам адвоката, чаще всего за подобные правонарушения наказывают арестом до пяти суток. Однако представители защиты принимают позицию суда и решили не обжаловать решение, поскольку обстоятельства дела не позволяют говорить о несправедливости. Также Жуков добавил, что Кологривый не жаловался на условия содержания в следственном изоляторе.
Ранее Центральный районный суд постановил арестовать артиста на семь суток. При этом прокуратура требовала для Кологривого 15 суток ареста. Режиссер фильма о Владимире Жириновском Александр Баранов подтвердил «Радиоточке НСН», что несмотря на скандальную историю, Кологривый может претендовать на одну из ролей в картине о жизни политика.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru