Пьяный водитель эвакуатора гонял по встречной в Москве
22 ноября 202413:26
В Москве водитель эвакуатора, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал опасные манёвры, выезжая на встречную полосу движения, сообщает NEWS.ru.
Инцидент произошел на Домодедовской улице. Нарушителя задержали сотрудники Росгвардии, заблокировав его на одном из поворотов. После этого мужчину передали инспекторам Госавтоинспекции.
Ранее водителю упавшего в реку Мойку автобуса дали шесть лет колонии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru