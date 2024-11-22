Пьяный водитель эвакуатора гонял по встречной в Москве

Инцидент произошел на Домодедовской улице. Нарушителя задержали сотрудники Росгвардии, заблокировав его на одном из поворотов. После этого мужчину передали инспекторам Госавтоинспекции.

Ранее водителю упавшего в реку Мойку автобуса дали шесть лет колонии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

