Зеленский своим указом лишил Киркорова и Крутого звания Народный артист Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о лишении композитора Игоря Крутого и певца Филиппа Киркорова звания Народного артиста Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.
Кроме того, этого звания лишились певцы Николай Басков и Александр Малинин. В свою очередь исполнительницы Таисия Повалий и Ани Лорак перестали быть заслуженными артистками Украины.
Всего глава государства лишил госнаград своим указом 34 человек.
Ранее стало известно, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указом Зеленского был лишен ордена князя Ярослава Мудрого I степени. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru