Зеленский своим указом лишил Киркорова и Крутого звания Народный артист Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о лишении композитора Игоря Крутого и певца Филиппа Киркорова звания Народного артиста Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.

Зеленский лишил госнаград патриарха Кирилла и Медведчука

Кроме того, этого звания лишились певцы Николай Басков и Александр Малинин. В свою очередь исполнительницы Таисия Повалий и Ани Лорак перестали быть заслуженными артистками Украины.

Всего глава государства лишил госнаград своим указом 34 человек.

Ранее стало известно, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указом Зеленского был лишен ордена князя Ярослава Мудрого I степени. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:Народный АртистУказыВладимир ЗеленскийФилипп Киркоров

Горячие новости

Все новости

партнеры