Зеленский своим указом лишил Киркорова и Крутого звания Народный артист Украины

Кроме того, этого звания лишились певцы Николай Басков и Александр Малинин. В свою очередь исполнительницы Таисия Повалий и Ани Лорак перестали быть заслуженными артистками Украины.

Всего глава государства лишил госнаград своим указом 34 человек.

Ранее стало известно, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указом Зеленского был лишен ордена князя Ярослава Мудрого I степени. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

