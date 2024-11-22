Психолог Шойгу рассказала, как помочь человеку пережить новость о потере близкого
Человеку, который потерял близкого, нельзя давать ложных надежд, нельзя обманывать и манипулировать, заявила кандидат психологических наук, заведующая кафедрой экстремальной психологии МГУ им. Ломоносова, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Шойгу отметила, что не стоит пытаться помочь человеку, если вы чувствуете себя неуверенно, так как он всегда почувствует неискренность.
Также не стоит давать ложных надежд, а если у него началась истерика, то не нужно вступать с ним в спор или говорить шаблонные фразы. Лучше дать ему выплакаться и разговаривать с ним спокойно и медленно.
Ранее психолог Ксения Знайкина рассказала, что работа со страхами обычно занимает один сеанс, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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