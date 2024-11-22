В РАН призвали расширить предложение для замедления инфляции
Только расширение предложения в текущей ситуации может снизить инфляцию в России, пишет РБК со ссылкой на исследование экономистов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
По данным экспертов, ключевым фактором роста цен является сдвиг в структуре производства за последние три года, а также связанная с ним разбалансировка спроса и предложения. При этом ужесточение денежно-кредитной политики на этом фоне влияло на динамику цен в ограниченной мере, что характерно не только для российской экономики, но и для экономики многих стран мира.
Как следует из исследования экономистов РАН, можно либо добиться ценовой стабильности при полной остановке экономического роста, либо смириться с растущей инфляцией, которая превышает ориентир в 4%.
Ранее в Минэкономразвития сообщили, что годовая инфляция в России с 12 по 18 ноября ускорилась до 8,68%. Согласно данным, за указанную неделю потребительская инфляция составила 0,37%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru