«АвтоВАЗ» опроверг подорожание своей продукции

Автомобили марки LADA не подорожают в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа».

АвтоВАЗ планирует экспортировать около 20 тысяч автомобилей Lada

Подчеркивается, что об отсутствии планов индексировать стоимость продукции до конца текущего года ранее заявлял руководитель завода Максим Соколов.

Более того, отметил Соколов, на ряд базовых моделей цены остаются неизменными с ноября 2023 года.

Ранее стало известно, что серийное производство автомобилей Lada Iskra планируют запустить весной следующего года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Каса
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