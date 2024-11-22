АТОР: Цены на отдых «все включено» в Турцию на Новый год стартуют от 175 тысяч рублей
Отдохнуть в Турции на Новый год по программе «все включено» можно от 175 тысяч рублей за двоих, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Поездка рассчитана на шесть ночей с вылетом 28 декабря. Согласно данным, перелет включен в стоимость тура. Отмечается, что жить предлагается в одном из наиболее бюджетных пятизвездочных отелей Аланьи.
Вместе с тем провести новогодние праздники в качественных пятизвездочных отелях Антальи можно за 230-255 тысяч рублей за двоих. Почти в два раза дороже обойдется «тяжелый люкс» – в среднем 450-660 тысяч рублей на шесть ночей за двух человек.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в разговоре с НСН рассказал, что на Новый год россияне чаще всего бронируют Санкт-Петербург и Краснодарский край, из горнолыжных курортов лидирует Красная Поляна, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru