АТОР: Цены на отдых «все включено» в Турцию на Новый год стартуют от 175 тысяч рублей

Отдохнуть в Турции на Новый год по программе «все включено» можно от 175 тысяч рублей за двоих, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Поездка рассчитана на шесть ночей с вылетом 28 декабря. Согласно данным, перелет включен в стоимость тура. Отмечается, что жить предлагается в одном из наиболее бюджетных пятизвездочных отелей Аланьи.