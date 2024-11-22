Борисов заявил, что орбиту МКС приходится корректировать 16-20 раз в год

«Минимум около 16-20 раз корректируем за год орбиту той же Международной космической станции», - сказал Борисов в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир» на телеканале Соловьев Live.

Ранее сообщалось, что Россия намерена организовать коммерческий тур на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС» во второй половине 2025 года. Предполагается, что космические туристы проведут на орбите Земли около 10 суток, передает «Радиоточка НСН».

