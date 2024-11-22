Борисов заявил, что орбиту МКС приходится корректировать 16-20 раз в год
Орбиту Международной космической станции (МКС) приходится корректировать 16-20 раз в год для уклонения от космического мусора, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Он отметил, что если к 2030 году будет создана группировка на орбите порядка 100 тысяч объектов, то в космосе станет «тесно». По словам Борисова, уже сегодня есть сложности.
«Минимум около 16-20 раз корректируем за год орбиту той же Международной космической станции», - сказал Борисов в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир» на телеканале Соловьев Live.
Ранее сообщалось, что Россия намерена организовать коммерческий тур на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС» во второй половине 2025 года. Предполагается, что космические туристы проведут на орбите Земли около 10 суток, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru