Песков: Россия примет контрмеры в ответ на санкции против Газпромбанка
Санкции США против Газпромбанка в Москве расценивают, как попытку помешать поставкам российского газа в Евросоюз. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, варианты оплаты, в любом случае, будут найдены, однако для этого может потребоваться некоторое время.
«Какие-то полностью блокирующие меры в отношении такой страны, как Россия, невозможны», - подчеркнул представитель Кремля.
Песков также утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Россия принимать какие-либо контрмеры в ответ на санкции против Газпромбанка.
Ранее Минфин США объявил об очередном расширении списка санкций против России и включении в перечень Газпромбанка, а также его дочерних структур, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru