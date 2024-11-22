Песков: Россия примет контрмеры в ответ на санкции против Газпромбанка

По его словам, варианты оплаты, в любом случае, будут найдены, однако для этого может потребоваться некоторое время.

«Какие-то полностью блокирующие меры в отношении такой страны, как Россия, невозможны», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков также утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Россия принимать какие-либо контрмеры в ответ на санкции против Газпромбанка.

Ранее Минфин США объявил об очередном расширении списка санкций против России и включении в перечень Газпромбанка, а также его дочерних структур, сообщает RT.

