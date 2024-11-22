«Роскосмос»: Прототип ядерного буксира «Зевс» появится в 2030 году
Прототип ядерного буксира «Зевс» появится в 2030 году, с его помощью в следующие два десятилетия будет активно идти освоение дальнего космоса, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Он отметил, что это амбициозный проект, а Россия имеет одни из лучших компетенций в области ядерной и космической энергетики. По словам Борисова, «Зевс» станет будущим для исследования дальнего космоса. Были достигнуты соответствующие мощности реактора, подчеркнул он.
«Мы этот проект делаем пока своими силами, идет он достаточно успешно», - сообщил Борисов в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир» на телеканале Соловьев Live.
Ранее глава Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с НСН отметил, что аппарат для старта и посадки перспективной многоразовой ракеты появится в России не раньше 2030 года, сроки уходят за горизонт планирования, передает «Радиоточка НСН».
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