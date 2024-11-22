«Роскосмос»: Прототип ядерного буксира «Зевс» появится в 2030 году

Прототип ядерного буксира «Зевс» появится в 2030 году, с его помощью в следующие два десятилетия будет активно идти освоение дальнего космоса, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Он отметил, что это амбициозный проект, а Россия имеет одни из лучших компетенций в области ядерной и космической энергетики. По словам Борисова, «Зевс» станет будущим для исследования дальнего космоса. Были достигнуты соответствующие мощности реактора, подчеркнул он.