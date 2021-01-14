Адвокат Колесниковой рассказала об отношении к своей подзащитной в СИЗО Минска
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции отметила корректное отношение к ней в СИЗО Минска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее адвоката Людмилу Казак.
Она добавила, что суд продлил содержание под стражей для Колесниковой. Последний раз адвокат виделась с ней 12 января во время допроса.
Правоохранительные органы задержали Колесникову в Белоруссии 7 сентября. Ей вменяют призывы к захвату власти и попытку насильственного изменения конституционного строя Белоруссии.
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