Адвокат Колесниковой рассказала об отношении к своей подзащитной в СИЗО Минска

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции отметила корректное отношение к ней в СИЗО Минска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее адвоката Людмилу Казак.

Она добавила, что суд продлил содержание под стражей для Колесниковой. Последний раз адвокат виделась с ней 12 января во время допроса.

Белорусский оппозиционер Колесникова пробудет в СИЗО до 8 марта

Правоохранительные органы задержали Колесникову в Белоруссии 7 сентября. Ей вменяют призывы к захвату власти и попытку насильственного изменения конституционного строя Белоруссии.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СИЗОАдвокатМария Колесникова
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