Адвокат Колесниковой рассказала об отношении к своей подзащитной в СИЗО Минска

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции отметила корректное отношение к ней в СИЗО Минска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее адвоката Людмилу Казак.

Она добавила, что суд продлил содержание под стражей для Колесниковой. Последний раз адвокат виделась с ней 12 января во время допроса.