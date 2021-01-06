Белорусский оппозиционер Колесникова пробудет в СИЗО до 8 марта
Срок содержания под стражей члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой продлён до 8 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико.
Ранее арест Колесниковой продлили до 8 января. Оппозиционер находится в СИЗО города Жодино под Минском.
По данным белорусского СК, Колесникова пыталась дестабилизировать социально-политическую и экономическую обстановку в Белоруссии, сообщает Ura.ru. Оппозиционер обвиняется в призывах к захвату власти посредством СМИ и интернета.
Кроме того, ряд лиц, в том числе Колесникова, проходят фигурантами уголовного дела по «по факту создания экстремистского формирования и руководства им».
После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал действующий президент республики Александр Лукашенко. При этом оппозиция заявила о победе кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Противники действующего президента вышли на митинги, требуя его отставки. Члены КС были задержаны либо покинули страну, Тихановская в целях безопасности выехала в Литву.
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