Белорусский оппозиционер Колесникова пробудет в СИЗО до 8 марта

Срок содержания под стражей члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой продлён до 8 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико.

Ранее арест Колесниковой продлили до 8 января. Оппозиционер находится в СИЗО города Жодино под Минском.

По данным белорусского СК, Колесникова пыталась дестабилизировать социально-политическую и экономическую обстановку в Белоруссии, сообщает Ura.ru. Оппозиционер обвиняется в призывах к захвату власти посредством СМИ и интернета.

Кроме того, ряд лиц, в том числе Колесникова, проходят фигурантами уголовного дела по «по факту создания экстремистского формирования и руководства им».

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал действующий президент республики Александр Лукашенко. При этом оппозиция заявила о победе кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Противники действующего президента вышли на митинги, требуя его отставки. Члены КС были задержаны либо покинули страну, Тихановская в целях безопасности выехала в Литву.

