Flightradar: Спецборт РФ Ту-214ПУ вылетел из Москвы вслед за самолетом ВВС США

Незадолго до этого самолет ВВС США, на котором в Москву прилетел глава Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф, вылетел из «Внуково».

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог прилететь в Москву не только для встречи с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, но и для общения с представителями российской переговорной группы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.

