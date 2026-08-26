Flightradar: Спецборт РФ Ту-214ПУ вылетел из Москвы вслед за самолетом ВВС США

Лайнер Ту-214ПУ специального отряда «Россия» вылетел из московского аэропорта «Внуково» вслед за американским военно-транспортным Boeing C-17 Globemaster III, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

СМИ: В Россию прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф

Незадолго до этого самолет ВВС США, на котором в Москву прилетел глава Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф, вылетел из «Внуково».

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог прилететь в Москву не только для встречи с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, но и для общения с представителями российской переговорной группы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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