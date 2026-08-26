ЕК отказалась финансировать закупку Patriot для Киева

Это произошло из-за правила приоритета европейских производителей, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. Таким образом, ЕК не разрешила Киеву закупать у США ПВО Patriot на деньги из программы военного финансирования ЕС на 90 млрд евро. В рамках этой программы действует правило приоритетных закупок оружия для боевых действий с Россией у европейских военных компаний.

Уйвари указал, что в последнем транше на 6,1 млрд евро нет изъятий из правила «покупай европейское». Еврокомиссия сначала утверждает контракты, а затем выделяет средства. Всего в 2026 году Еврокомиссия планирует предоставить Киеву 28 млрд евро на закупки оружия.

Ранее стало известно, что Украина израсходовала ракеты-перехватчики для Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

