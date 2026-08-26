Минпросвещения объяснило правила отбора в 10 класс

По его словам, дополнительные испытания могут назначить только для поступающих на программы с углубленным изучением отдельных предметов. Иначе проведение отборов среди учащихся в 10-й класс не допускаются. Кравцов указал, что процедура отбора в профильные классы не должна стать препятствием для продолжения образования.

«Если ученик успешно прошел установленные испытания, ему не может быть отказано в зачислении», — отметил министр.

Ранее Верховный суд РФ запретил отказывать ученикам в переходе в 10-й класс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

