Минпросвещения объяснило правила отбора в 10 класс

Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал правило для отбора школьников в 10-й класс, сообщает РИА Новости.

Обязаны взять: Почему профильная школа не может отказать в зачислении в 10-й класс

По его словам, дополнительные испытания могут назначить только для поступающих на программы с углубленным изучением отдельных предметов. Иначе проведение отборов среди учащихся в 10-й класс не допускаются. Кравцов указал, что процедура отбора в профильные классы не должна стать препятствием для продолжения образования.

«Если ученик успешно прошел установленные испытания, ему не может быть отказано в зачислении», — отметил министр.

Ранее Верховный суд РФ запретил отказывать ученикам в переходе в 10-й класс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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